«Ничего не хочу менять»: Пугачева отреагировала на критику

В сети обсуждают песню из нового альбома сбежавшей артистки. Алла Пугачева в «Рождественских втречах» кадр Первый каналАлла Пугачева в очередной раз показала, что ее еще рано списывать со счетов, у нее еще припрятаны карты в рукаве.