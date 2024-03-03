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«Ничего не хочу менять»: Пугачева отреагировала на критику

«Ничего не хочу менять»: Пугачева отреагировала на критику

В сети обсуждают песню из нового альбома сбежавшей артистки. Алла Пугачева в «Рождественских втречах» кадр Первый каналАлла Пугачева в очередной раз показала, что ее еще рано списывать со счетов, у нее еще припрятаны карты в рукаве.

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