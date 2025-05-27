Минниханов поздравил жителей Татарстана со 105-летием со дня образования ТАССР

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Республика Татарстан сегодня, 27 мая, празднует 105-летие со дня подписания Декрета об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР).
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