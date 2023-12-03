«Даллас» совершил рекордный рывок в истории НБА — 30:0, но все равно проиграл матч

«Даллас Маверикс» установил рекорд НБА, но потерпел поражение от «Оклахомы». В ночь на 3 декабря в Далласе (штат Техас, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Даллас Маверикс» принимал «Оклахому-Сити Тандер».
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