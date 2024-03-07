Сенатор Бондарев: Армения не должна помышлять о выводе ВС РФ, это крайне опасный шаг

Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, отреагировал на вывод российских пограничников из аэропорта «Звартноц» и назвал его первым и крайне недружественным шагом по отношении к России, он написал об этом в своем Telegram-канале.
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