Credit Suisse может столкнуться с дефицитом капитала в размере $8 млрд в 2024 году

Credit Suisse может столкнуться с дефицитом капитала в размере $8 млрд в 2024 годуCredit Suisse может столкнуться с дефицитом капитала в размере 8 млрд долларов в 2024 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку аналитиков Goldman Sachs Group Inc.