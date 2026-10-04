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«Бандит по натуре, артист по профессии» почему Эдуарда Бредуна считают виновником гибели Изольды Извицкой

«Бандит по натуре, артист по профессии» почему Эдуарда Бредуна считают виновником гибели Изольды Извицкой

Как роковой брак с забытым артистом сломал жизнь главной красавице СССР. Изольда Извицкая. 1961 г. РИА Новости Эдуард Бредун.

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