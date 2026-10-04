«Бандит по натуре, артист по профессии» почему Эдуарда Бредуна считают виновником гибели Изольды Извицкой

Как роковой брак с забытым артистом сломал жизнь главной красавице СССР. Изольда Извицкая. 1961 г. РИА Новости Эдуард Бредун.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП «Снимать любимчик...
- 25 лет скрывает д...
- Виктория Боня отп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым