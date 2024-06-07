Ротенберг озвучил сумму страховочного взноса Овечкина за вызов в сборную

Она составляет несколько сотен тысяч долларов Руководитель штаба сборных команд России по хоккею, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг на сессии «Медийный спорт: феномен и потенциал» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил сумму страховочного взноса капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за вызов в сборную России.