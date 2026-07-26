Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

«Краснодар» справляется, насколько сумеет противостоять обстоятельствам «Урал»? Команда Юрана сыграет под Питером с колес

«Краснодар» справляется, насколько сумеет противостоять обстоятельствам «Урал»? Команда Юрана сыграет под Питером с колес

Аэропорт в Екатеринбурге закрыт из-за известных обстоятельств, поэтому «Урал» свой матч 3-го тура Первой Лиги Пари против «Ленинградца» проведёт практически с колес: команда Сергея Юрана прибыла в Санкт-Петербург сегодня в два часа ночи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии