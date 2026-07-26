«Краснодар» справляется, насколько сумеет противостоять обстоятельствам «Урал»? Команда Юрана сыграет под Питером с колес

Аэропорт в Екатеринбурге закрыт из-за известных обстоятельств, поэтому «Урал» свой матч 3-го тура Первой Лиги Пари против «Ленинградца» проведёт практически с колес: команда Сергея Юрана прибыла в Санкт-Петербург сегодня в два часа ночи.
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