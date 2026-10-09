Как при жизни передать дом дочери и обойтись без наследства: личный разбор всех вариантов

Тема передачи недвижимости детям рано или поздно затрагивает практически каждую семью. Когда речь заходит о доме, даче или квартире, многие начинают задумываться: а можно ли сделать так, чтобы всё досталось дочери без долгих месяцев ожидания, нотариальных очередей и нервных споров между родственниками? Наследственные дела действительно редко проходят гладко — они требуют сбора огромного количества бумаг, занимают минимум полгода, а иногда растягиваются на годы, если между близкими вспыхивают конфликты.
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