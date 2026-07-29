U.S., Saudi Arabia attack Iranian-backed groups in Iraq

The United States and Saudi Arabia attacked Iran-backed proxies in Iraq on Wednesday after Saudi air defense systems intercepted days of attacks launched from Iraq against the kingdom's petroleum facilities.
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