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U.S., Saudi Arabia attack Iranian-backed groups in Iraq

U.S., Saudi Arabia attack Iranian-backed groups in Iraq

The United States and Saudi Arabia attacked Iran-backed proxies in Iraq on Wednesday after Saudi air defense systems intercepted days of attacks launched from Iraq against the kingdom's petroleum facilities.

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