«Несправедливость и слезы»: что судьба уготовила Ольге Бузовой

Парапсихолог Николетта Антипова составила личный прогноз для поющей телеведущей Ольги Бузовой. Специалист посоветовала звезде российского шоу-бизнеса приготовиться к радикальным изменениям в ее жизни и карьере, которые начнутся уже в 2024 году.
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