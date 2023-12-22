«Несправедливость и слезы»: что судьба уготовила Ольге Бузовой

Парапсихолог Николетта Антипова составила личный прогноз для поющей телеведущей Ольги Бузовой. Специалист посоветовала звезде российского шоу-бизнеса приготовиться к радикальным изменениям в ее жизни и карьере, которые начнутся уже в 2024 году.