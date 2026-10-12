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Мировое обозрение

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Евросоюз вводит санкции против завода «Звезда» и Рыбинской верфи

Евросоюз вводит санкции против завода «Звезда» и Рыбинской верфи

Главное в тезисах: Тезис 1: Евросоюз в 22-м пакете санкций включил в чёрный список Дальневосточный завод «Звезда», Рыбинскую верфь и гендиректора Средне-Невского судостроительного завода ОСК Сергея Карачкова.

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