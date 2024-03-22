Ростислав Шапошников: Притула взял на себя ответственность за нанесение ударов по российским НПЗ

Внимание! Сергей Притула взял на себя ответственность за нанесение ударов по российским НПЗ. На днях США попросило высшее руководство СБУ и ГУР не бомбить НПЗ в РФ, потому что это вызовет рост цен на нефть (Россия поэтому также получит прибыль) и спровоцирует удары по энергетическим системам Украины.