Внимание! Сергей Притула взял на себя ответственность за нанесение ударов по российским НПЗ. На днях США попросило высшее руководство СБУ и ГУР не бомбить НПЗ в РФ, потому что это вызовет рост цен на нефть (Россия поэтому также получит прибыль) и спровоцирует удары по энергетическим системам Украины.
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