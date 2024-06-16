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Врачи из ЯНАО продолжат оказывать помощь подшефной Волновахе

Врачи из ЯНАО продолжат оказывать помощь подшефной Волновахе

Медики из ЯНАО продолжают оказывать помощь жителям Волновахского района и бойцам СВО. Один из специалистов — медбрат-анестезист Андрей Манн, — находясь в Волновахе, уже запланировал новую поездку, причем вместе с супругой, сообщил «Ямал-Медиа».

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