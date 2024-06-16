Врачи из ЯНАО продолжат оказывать помощь подшефной Волновахе

Медики из ЯНАО продолжают оказывать помощь жителям Волновахского района и бойцам СВО. Один из специалистов — медбрат-анестезист Андрей Манн, — находясь в Волновахе, уже запланировал новую поездку, причем вместе с супругой, сообщил «Ямал-Медиа».