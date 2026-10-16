Путин: Зона безопасности на границе с Украиной не будет предметом переговоров Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск и отметил, что с начала текущего года ВС РФ уже освободили 310 населенных пунктов.
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