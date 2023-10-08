Поражение Русской армии под Смоленском

Россия потерпела поражение в Русско-польской войне 1609–1618 гг. Поляки, пользуясь Смутой в России, захватили Смоленскую и Северскую земли, которые Москва с большим трудом отбила у поляков во время прежних войн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии