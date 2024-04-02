Адреналин для туристов: где находится самый высокий пешеходный мост в Европе

Из-за лесистых холмов и отсутствия выхода к морю регион Умбрия известен как "зелёное сердце" Италии. И эта местность, расположенная в центральной части страны, скоро станет ещё более популярной благодаря новой туристической достопримечательности, от которой участится и ваше сердцебиение.
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