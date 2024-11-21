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Синоптики ожидают приход зимы в Центральную Россию

Синоптики ожидают приход зимы в Центральную Россию

В Центральной России в пятницу, 22 ноября, начнется перестройка атмосферных процессов на зимний лад. Циклон "Квитерия", располагавшийся над регионом в последние дни, уступит место холодным воздушным массам с Баренцева моря, сообщает центр "Фобос".

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