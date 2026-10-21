В кинотеатре «Мир» проходят «Дни казахстанского кино в Казани». В этот раз, в преддверии Дня Республики Казахстан и 35-летия независимости республики, генеральное консульство Казахстана в Казани организовало показы фильмов киноальманаха «Алматы, я люблю тебя», спортивной драмы «Паралимпиец» и детективного триллера «Беркутче».