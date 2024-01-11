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Перечислены самые востребованные в России в 2024 году профессии

Перечислены самые востребованные в России в 2024 году профессии

Обнародован список самых востребованных в 2024 году профессий. Его составила ассистент кафедры управления персоналом Государственного университета управления, консультант по управлению персоналом Екатерина Илларионова, пишет «Лента.

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