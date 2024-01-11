Перечислены самые востребованные в России в 2024 году профессии

Обнародован список самых востребованных в 2024 году профессий. Его составила ассистент кафедры управления персоналом Государственного университета управления, консультант по управлению персоналом Екатерина Илларионова, пишет «Лента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии