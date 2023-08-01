Страна и люди

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Александр Башкуев. Ландшафтная теория #4 Пришла Зима, Завяло Лето...

Александр Башкуев. Ландшафтная теория #4 Пришла Зима, Завяло Лето...

Сегодня в последнюю нашу передачу июля 2023 мы решили еще раз освежить в нашей памяти основные положения ландшафтной теории в свете нынешнего "пробуждения Юга и засыпания Запада" (процесс идет с 2008 года) и как он выглядит на примере той же Африки.

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