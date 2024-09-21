РИАН: замедление промышленности Китая вызвали опасения у инвесторов

По данным Национального бюро статистики Китая, августовский рост промышленного производства составил всего 4,5%, что ниже ожиданий аналитиков в 4,7% и является самым низким показателем с марта текущего года.
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