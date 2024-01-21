Кайл Лаури о выходе со скамейки: «Надеюсь, это всего лишь одна игра, и я продолжу демонстрировать свой уровень». У защитника 5,1+3,5 в последнем месяце

«Тренерский штаб решил, что мне стоит выйти со скамейки запасных. Надеюсь, это всего лишь одна игра, и я смогу вернуться в стартовый состав и продолжить демонстрировать свой уровень, как я и делал в этом сезоне», – заявил Лаури в послематчевом интервью.