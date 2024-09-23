Штрафовать за опасное вождение могут начать в этом году

За опасное вождение в России начнут штрафовать или лишать прав уже в этом году. Как пишет «Парламентская газета» к опасному вождению относятся необоснованные перестроения в потоке машин, резкое торможение без причины, несоблюдение безопасной дистанции, повлёкшие создание аварийной ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии