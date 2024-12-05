Великобритания и Катар расширили сотрудничество в сфере ВВС

Великобритания и Катар укрепили свое оборонное партнерство новыми соглашениями, особенно в области военного сотрудничества на суше и в воздухе, в ходе государственного визита эмира Катара шейха Тамима Бен Хамада Аль Тани, 5 декабря сообщает WAM.