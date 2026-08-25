Снял гроб на камеру, и что теперь? Священник раскрыл, чем это грозит живым людям

Священник рассказал, что грозит живым людям, если кто-то сфотографировал гроб с усопшим.Многие верующие переживают: можно ли фотографировать гроб? Не навлечёт ли это беду? Священник ответил на этот вопрос.
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