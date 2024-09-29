Главная идея теории Дарвина: защита женщин или расизм

Российская православная церковь выступила за запрет изучения теории эволюции в школе. Официальную позицию РПЦ озвучил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Лукьянов: "Необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую в заблуждение".