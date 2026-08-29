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Шмели могли научиться выбирать пищу для защиты от грибковых инфекций

Шмели могли научиться выбирать пищу для защиты от грибковых инфекций

Самолечение у животных — поведение, когда особь при болезни целенаправленно потребляет вещества, облегчающие её состояние, — давно известно у приматов, медведей, птиц и даже некоторых насекомых.

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