Иркутяне написали “Диктант Победы”

26 апреля Иркутск присоединился к всероссийской патриотической акции “Диктант Победы”, на которой жители города смогли проверить свои знания о Великой Отечественной войне, сообщили в администрации города.
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