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Царьград

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Мигранты-убийцы футболиста Ерошевича получили сроки — родственники в шоке

Мигранты-убийцы футболиста Ерошевича получили сроки — родственники в шоке

В деле об убийстве 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича поставлена точка, но дело могут пересмотретьЩёлковский городской суд вынес вердикт, подводя черту под одной из самых жестоких историй последних лет.

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