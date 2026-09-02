Мигранты-убийцы футболиста Ерошевича получили сроки — родственники в шоке

В деле об убийстве 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича поставлена точка, но дело могут пересмотретьЩёлковский городской суд вынес вердикт, подводя черту под одной из самых жестоких историй последних лет.
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