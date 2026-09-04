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В Алтайском крае полторы тысячи жителей пополнили ряды ветеранов труда

В Алтайском крае полторы тысячи жителей пополнили ряды ветеранов труда

Для ветеранов труда в Алтайском крае предусмотрено несколько мер социальной поддержки Почетные звания "Ветеран труда" и "Ветеран труда Алтайского края" присвоили еще 1,5 тысячи жителей региона.

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