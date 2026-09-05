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ИА Регнум

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Песков призвал не спешить с прогнозами по переговорам Путина с Уиткоффом

Песков призвал не спешить с прогнозами по переговорам Путина с Уиткоффом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 сентября призвал не спешить с прогнозами и подождать окончания переговоров главы государства Владимира Путина с представителями Белого дома — спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и бизнесменом, зятем главы США Джаредом Кушнером.

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