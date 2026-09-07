Шахматный сезон на открытом воздухе в Ижевске завершат большим турниром

Ижевск. Удмуртия. Шахматный сезон на открытом воздухе в Ижевске завершат турниром 12 сентября. Об этом сообщила председатель регионального отделения РВИО, депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова.
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