"Пленных столько, что не всех успевают фотографировать". Дорога на Харьков ожила

Экс-боевик террористического формирования «Азов» и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук истерит: «Там, где сейчас на Харьковщине окопались оккупанты, еще в минувшем году были минные поля.
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