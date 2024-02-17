ОСАГО рискует превратиться в обычный налог

Ситуация с обязательной автостраховкой в России пришла к тому, что владельцам автомобилей зачастую приходится самим покрывать изрядную долю расходов на ремонт или через суд заставлять это делать виновника аварии, тоже, кстати, купившего полис ОСАГО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии