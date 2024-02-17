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ОСАГО рискует превратиться в обычный налог

ОСАГО рискует превратиться в обычный налог

Ситуация с обязательной автостраховкой в России пришла к тому, что владельцам автомобилей зачастую приходится самим покрывать изрядную долю расходов на ремонт или через суд заставлять это делать виновника аварии, тоже, кстати, купившего полис ОСАГО.

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