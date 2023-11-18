Гороскоп дружбы: каково это – дружить с Тельцом?ПодружкиХороший друг – большая удача и непременное условие счастья, а близкие дружеские отношения могут стать такой же важной поддержкой, как и хорошая семья.
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