Россия давно могла взять Airbus за горло, но вместо этого наращивает поставки титана во Францию

АНГЕЛ АНГЕЛ

Все это хорошо, вот только для процветания простого народа России это ни чего не дает, кроме роста цен на услуги естественных монополий, ЖКХ, продовольствия и т.д. Обогащаются мафиозные семейные политико чиновничьи, бизнес олигархические, банковско финансовые кланы и т.д. в России, а свой народ загоняют в нищету... Это не интересы России и процветание своего народа.... При этом получают льготы, преференции, поддержку народных средств из бюджета и т.д. А нужна такая экономическая политика?