Авиакомпании плачутся, что запчасти для самолетов нам не поставляют, но кто виноват? Плохо требовали Дмитрий Родионов Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Александр Дмитриевский Владимир Сапунов Франция в прошлом году нарастила закупки титана из России до исторического максимума.
Россия давно могла взять Airbus за горло, но вместо этого наращивает поставки титана во Францию
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Все это хорошо, вот только для процветания простого народа России это ни чего не дает, кроме роста цен на услуги естественных монополий, ЖКХ, продовольствия и т.д. Обогащаются мафиозные семейные политико чиновничьи, бизнес олигархические, банковско финансовые кланы и т.д. в России, а свой народ загоняют в нищету... Это не интересы России и процветание своего народа.... При этом получают льготы, преференции, поддержку народных средств из бюджета и т.д. А нужна такая экономическая политика?
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7 час.
Sergey
надо сплотиться, затянуть пояса во благо олигархов, чиновников и всех мастей кровососов!
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7 час.
Traveller
Ну не понимаете вы ничего! Ну как может тот, кто ненавидит "советские галоши", обидеть друга Эмануэля?
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6 час.
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