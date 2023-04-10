Дело Александра Повалко — ни шатко ни валко // Качество расследования в отношении экс-главы Российской венчурной компании снова не устроило судебную систему

Как стало известно “Ъ”, московские суды повторно отказались рассматривать уголовное дело экс-главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия для РВК.