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Дело Александра Повалко — ни шатко ни валко // Качество расследования в отношении экс-главы Российской венчурной компании снова не устроило судебную систему

Дело Александра Повалко — ни шатко ни валко // Качество расследования в отношении экс-главы Российской венчурной компании снова не устроило судебную систему

Как стало известно “Ъ”, московские суды повторно отказались рассматривать уголовное дело экс-главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия для РВК.

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