Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Как-то вы все ведете себя странно, россияне. Недостойно как-то, не мудро.  Оценивать надо ПОСТЫ-  смысл написанного ч...Атака на Киев зак...
  • bianka Белая
    Вот именно, что абсолютное меньшинство.Шпионаж на врага,...
  • Air
    Да жидохохлов надо мочить всем, что только летает и взрывается!!!"Кимскандеры" c ч...

Курский прорыв должен стать поводом для нашей победы

Курский прорыв должен стать поводом для нашей победы

Юрий Кот Великое видится на расстоянии. Мы должны использовать нынешнюю неудачу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Понятно, что все организовали бриты с целью сорвать мирные переговоры демократов с Россией перед выборами. Уже не в первый раз Борис Джонсон  склоняет Зеленского нагадить демократам. Ведь, на кону земля Украины: или она будет принадлежать Трампу и его союзнику Борису Джонсону, которые надумали делить Европу и Украину еще 8 лет назад-  или демократам, которые отобрали этот ресурс у них. Похоже терпение клана демократов лопнуло- Зеленского будут убирать. Он им надоел - деньги получает от них, а выполняет приказы Лондона, цель которого вредить демократам в пользу Трампа. Самое интересное, что  Лондон с этим  согласится -  если США подпишут мир с Россией, и первый этап войны на Украине закончится, Зеленский станет им не нужен- будут менять на Залужного.
Ответить
4 час.
Старый
Должен
Ответить
30 мин.
С
Старый
Должен, но не обязан
Ответить
29 мин.

Картина дня

наверх