Юрий Кот Великое видится на расстоянии. Мы должны использовать нынешнюю неудачу.
Курский прорыв должен стать поводом для нашей победы
Комментарии
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Natalija Osminina
Понятно, что все организовали бриты с целью сорвать мирные переговоры демократов с Россией перед выборами. Уже не в первый раз Борис Джонсон склоняет Зеленского нагадить демократам. Ведь, на кону земля Украины: или она будет принадлежать Трампу и его союзнику Борису Джонсону, которые надумали делить Европу и Украину еще 8 лет назад- или демократам, которые отобрали этот ресурс у них. Похоже терпение клана демократов лопнуло- Зеленского будут убирать. Он им надоел - деньги получает от них, а выполняет приказы Лондона, цель которого вредить демократам в пользу Трампа. Самое интересное, что Лондон с этим согласится - если США подпишут мир с Россией, и первый этап войны на Украине закончится, Зеленский станет им не нужен- будут менять на Залужного.
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Должен
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30 мин.
С
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Должен, но не обязан
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