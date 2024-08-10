Natalija Osminina

Понятно, что все организовали бриты с целью сорвать мирные переговоры демократов с Россией перед выборами. Уже не в первый раз Борис Джонсон склоняет Зеленского нагадить демократам. Ведь, на кону земля Украины: или она будет принадлежать Трампу и его союзнику Борису Джонсону, которые надумали делить Европу и Украину еще 8 лет назад- или демократам, которые отобрали этот ресурс у них. Похоже терпение клана демократов лопнуло- Зеленского будут убирать. Он им надоел - деньги получает от них, а выполняет приказы Лондона, цель которого вредить демократам в пользу Трампа. Самое интересное, что Лондон с этим согласится - если США подпишут мир с Россией, и первый этап войны на Украине закончится, Зеленский станет им не нужен- будут менять на Залужного.