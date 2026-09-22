Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Врач назвала суточную норму воды

Врач назвала суточную норму воды

Суточная норма воды зависит от массы тела, возраста, физической активности и погодных условий, поэтому единого правила для всех не существует.

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