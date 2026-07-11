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Регионы России

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Матч чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Бэйцзин Гоань» перенесён из-за тайфуна

Матч чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Бэйцзин Гоань» перенесён из-за тайфуна

Матч 18-го тура чемпионата Китая по футболу между «Шанхай Шэньхуа» и пекiнским «Бэйцзин Гоань» был перенесён из-за угрозы тайфуна в Шанхае, сообщает пресс-служба шанхайского клуба в социальной сети Weibo.

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