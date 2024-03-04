Сергей Лапочкин: «Судейство Карасева в матче «Зенита» и «Спартака» нужно взять за образец. Он был прав в абсолютно всех решениях»

«Вишенкой на торте этого тура стало судейство бригады Сергея Карасева в матче «Зенита» и «Спартака». Игра в любом случае сумасшедшая, напряженная, но Сережа был прав в абсолютно всех решениях: управленческих, дисциплинарных и так далее.