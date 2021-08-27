Названы страны, начавшие вмешательство в российские выборы

Россия уже сталкивается с вмешательством в думские выборы, которые пройдут 17 — 19 сентября. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.