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Названы страны, начавшие вмешательство в российские выборы

Названы страны, начавшие вмешательство в российские выборы

Россия уже сталкивается с вмешательством в думские выборы, которые пройдут 17 — 19 сентября. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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