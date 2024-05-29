Украинское государство начинает рушиться

АндрейБорков

Очнь может быть, что скоро так и будет. Но пока, к сожалению УкРуина еще не рухнула. Все подобные писульки и статейки имеют целью ЗАСРАТЬ НАМ МОЗГИ, не более и не менее! Если государство УкРуина рушиться, как это в статейке описано, то кто наносит удары РСЗО, тактическим ракетами, БПЛА и т.п. по Крыму, по Донбассу, по Белгороду и даже по Краснодарскому краю? Чьи БПЛА сбивают аж в Подмосковье? Чьи атаки ежедневно отбивают наши парни практически на всех направлениях СВО? Врага НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ, его нельзя считать ИДИОТОМ или УБОГИМ! Такое уже было и не раз в истории государства Российского. Ярчайшие примеры - Русско-Японская война 1904-05 годов (27 мая была годовщина Цусимы, одна из самых печальных дат в истории России), не менее показательна и 1-я Мировая, особенно то, чем она закончилась для России. А Финская компания как протекала? Победить то победили, но как и какой ценой! А перед Великой Отечественной какие суждения были? Малой кровью и на чужой территории! А вышло как? Так, что самое главное это РЕАЛИЗМ, а не стучание "пятками в грудь", не "шапкозакидательство". В нашу победу я верю и надеюсь на нее, но как говорил покойный адмирал Макаров Степан Осипович - ПОМНИ ВОЙНУ!