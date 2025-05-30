Выявлены продлившие две крупнейшие эпидемии чумы мутации

Международный коллектив палеогенетиков выявил доказательства того, что две крупнейшие эпидемии чумы — «черная смерть» и чума Юстиниана, продлились необычайно долго из-за появления в ДНК чумной палочки нескольких мутаций в генах из семейства pla, снизивших ее смертоносность, но ускоривших ее распространение грызунами.