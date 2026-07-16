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Регионы России

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В Уганде выписали последнего пациента с лихорадкой Эбола

В Уганде выписали последнего пациента с лихорадкой Эбола

В Уганде официально выписан последний пациент с лабораторно подтверждённой лихорадкой Эбола, что ознаменовало начало 42-дневного периода наблюдения до официального завершения вспышки заболевания в стране.

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