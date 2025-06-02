Avia.pro - СМИ В июне 2025 года российские покупатели столкнутся с новыми изменениями в супермаркетах.
Какие товары полностью исчезнут с прилавков в июне?
Комментарии
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Евгений Благородный
Я это всё западное фуфло давным-давно не беру, да и вообще в другие торговые центры хожу.
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4 час.
Игорь Максаков
Тьфу, мля. Дожили, картошку не можем поджарить. То, что продовали от Запада, практически обычный подножий корм для скота, все эти чипсы и так далее. Кушать надо манты, чебуреки, беляши, пончики с сахарной пудрой и пить кофе. А то, о чём написано это всё для рака желудка.
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4 час.
Игорь Максаков
Однозначно. Гамно всё это.
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2 час.
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