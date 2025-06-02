Какие товары полностью исчезнут с прилавков в июне?

Я это всё западное фуфло давным-давно не беру, да и вообще в другие торговые центры хожу.

Игорь Максаков

Тьфу, мля. Дожили, картошку не можем поджарить. То, что продовали от Запада, практически обычный подножий корм для скота, все эти чипсы и так далее. Кушать надо манты, чебуреки, беляши, пончики с сахарной пудрой и пить кофе. А то, о чём написано это всё для рака желудка.