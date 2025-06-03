В центре Омска по выходным будет действовать «сухой закон». Узнали, какие магазины попали под запрет продажи алкоголя.
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В центре Омска по выходным будет действовать «сухой закон». Узнали, какие магазины попали под запрет продажи алкоголя.