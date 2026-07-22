Закончится ли в ВСУ «эпоха контрнаступов» вместе с отставкой Сырского?

На Украине наконец-то состоялась долгожданная для многих отставка Главкома ВСУ Александра Сырского. В разных городах страны проходили направленные против него более или менее массовые акции, Зеленский одна за другой проводил встречи с представителями высшего военного командования, донельзя смахивавшие на «смотрины» кандидатов в преемники главнокомандующего.