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Царьград

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"Земля задрожала": После Киева Россия нанесла авиаудар удар по Славянску. Что известно?

"Земля задрожала": После Киева Россия нанесла авиаудар удар по Славянску. Что известно?

После мощнейшего удара по военному форуму в Киеве, Россия через несколько часов нанесла серьёзный удар по Славянску.

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